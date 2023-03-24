Прокопенко (Аристова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко (Аристова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Прокопенко Максим Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Алексей Максимович

Отец ребёнка: Прокопенко Максим Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Максим Викторович

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