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Портных Евфимия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.04.1890

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Портных Евдоким

Рождение ребёнка
01.12.1863

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Портных Евдоким

Рождение ребёнка
09.05.1866

Дочь: Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Портных Евдоким

Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Портных Евдоким

Рождение ребёнка
1874

Сын: Портных Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Портных Евдоким

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Портных Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портных Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Портных Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Евдоким

Смерть
12.04.1890
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