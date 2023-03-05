Портных Евфимия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.04.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Портных Евдоким
Рождение ребёнка
01.12.1863
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Портных Евдоким
Рождение ребёнка
09.05.1866
Дочь: Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Портных Евдоким
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Портных Евдоким
Рождение ребёнка
1874
Сын: Портных Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Портных Евдоким
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Портных Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портных Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Портных Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Портных Евдоким
Смерть
12.04.1890