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Сыромкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Сыромкин Василий Иванович

Мать: Сыромкина Александра Никоноровна

Смерть
2010
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