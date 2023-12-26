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Сыромкин Николай
Сыромкин Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Сыромкин Василий Иванович
Мать
Сыромкина (Заварзина) Александра Никоноровна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Сыромкин Василий Иванович
Мать:
Сыромкина Александра Никоноровна
Смерть
2010
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