(Сейжанова) Канафия 1 Жена
Место рождения
Дата рождения29.12.1920
Дата смерти12.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1920
Отец: Шайтжанов(сайжанов) Ярулла
Мать: Айникамаль Вялилевна
Рождение ребёнка
07.07.1948
Сын: Мусин Анвар
Отец ребёнка: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович
7 июл 1948 янв 2002
Рождение ребёнка
11.02.1950
Дочь: Мухетдинова Халидя
Отец ребёнка: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович
Рождение ребёнка
23.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2009