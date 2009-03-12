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(Сейжанова) Канафия 1 Жена

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.12.1920

Дата смерти

12.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1920

Отец: Шайтжанов(сайжанов) Ярулла

Мать: Айникамаль Вялилевна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Мусин Анвар

Отец ребёнка: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович

7 июл 1948 янв 2002
Рождение ребёнка
11.02.1950

Дочь: Мухетдинова Халидя

Отец ребёнка: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович

Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Развод
Неизвестно

Муж: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин Абдулкадер Тяуя Якубович

Смерть
12.03.2009
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