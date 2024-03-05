Кораблев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКораблев Иван

Кораблев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1952

Дочь: Тернопольченко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кораблева Наталья

Рождение ребёнка
03.10.1952

Дочь: Кораблева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кораблева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кораблева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Иван Иванович

Мать ребёнка: Кораблева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кораблева Татьяна

Мать ребёнка: Кораблева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кораблева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Кораблева Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close