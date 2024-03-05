Кораблев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Тернопольченко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кораблева Наталья
Рождение ребёнка
03.10.1952
Дочь: Кораблева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кораблева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кораблева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кораблева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кораблева Татьяна
Мать ребёнка: Кораблева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кораблева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Кораблева Наталья
Смерть
Неизвестно