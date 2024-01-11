(Минкин) Сафия Ярулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минкин) Сафия Ярулловна

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

08.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1897

Отец: Минкин Ярулла

Мать: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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