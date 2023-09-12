Кренделева Пелагея Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кренделева Пелагея Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Кренделева Анна Александровна

Отец ребёнка: Кренделев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кренделев Василий Александрович

Отец ребёнка: Кренделев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кренделев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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