Кренделева Пелагея Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: Кренделева Анна Александровна
Отец ребёнка: Кренделев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кренделев Василий Александрович
Отец ребёнка: Кренделев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно