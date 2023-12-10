Ростовцов Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1840
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Ростовцов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Растовцов Осип Прокопьевич
Мать ребёнка: Ростовцова Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ростовцова Василиса Прокопьевна
Мать ребёнка: Ростовцова Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ростовцов Яков Прокопьевич
Мать ребёнка: Ростовцова Василиса Ефимовна
Смерть
1840