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Ростовцов Прокопий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ростовцов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Растовцов Осип Прокопьевич

Мать ребёнка: Ростовцова Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ростовцова Василиса Прокопьевна

Мать ребёнка: Ростовцова Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ростовцов Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Ростовцова Василиса Ефимовна

Смерть
1840
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