Юдина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Иван Ильич

Мать: Маркеева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Волосухин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосухин Михаил

Рождение ребёнка
02.01.1948

Дочь: Волосухина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Волосухин Михаил

Смерть
Неизвестно

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