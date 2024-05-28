Юдина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдин Иван Ильич
Мать: Маркеева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Волосухин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волосухин Михаил
Рождение ребёнка
02.01.1948
Дочь: Волосухина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Волосухин Михаил
Смерть
Неизвестно