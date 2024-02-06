Гликерия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сотрихин Павел Егорович

Отец ребёнка: Сотрихин Егор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотрихин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотрихина Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Сотрихин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотрихин Пётр Егорович

Отец ребёнка: Сотрихин Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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