Гликерия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Сотрихин Егор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотрихина Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Сотрихин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сотрихин Егор Яковлевич
Смерть
Неизвестно