Поддубский Василий 10.02.1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поддубский Василий

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Место рождения

село Поддубье, Тверская губерния

Дата рождения

10.02.1825

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1825

Отец: Поддубский Иоанн

Мать: Поддубская Ирина Ивановна

село Поддубье, Тверская губерния
Бракосочетание
Между 26.08.1850 и 24.05.1853

Жена: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1853

Сын: Поддубский Леонид

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Село Осечно, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1864

Дочь: Беневоленская (Поддубская) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Федово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1903

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