Поддубский Василий
Место рождениясело Поддубье, Тверская губерния
Дата рождения10.02.1825
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1825
Отец: Поддубский Иоанн
село Поддубье, Тверская губерния
Бракосочетание
Между 26.08.1850 и 24.05.1853
Жена: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1853
Сын: Поддубский Леонид
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Село Осечно, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1864
Дочь: Беневоленская (Поддубская) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Федово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1903