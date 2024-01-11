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Белоглазов Николай Григорьевич

Место рождения

Оренбургская обл., Абдулинский р-н,

Дата рождения

1926

Дата смерти

29.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Белоглазов Григорий Федорович

Мать: Мария Петровна

Оренбургская обл., Абдулинский р-н,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Военная служба
Неизвестно
Белоглазов Николай Григорьевич Гв. красноармеец, __.__.1926 Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Место службы: 98 гв. сд. Донесение о потерях Пропал без вести 20.03.1945 Венгрия, варм. Веспрем, г. Варпа... Показать все
Смерть
29.03.1988
г. Самара
Причина смерти: пропал без вести
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