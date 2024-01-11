Белоглазов Николай Григорьевич
Место рожденияОренбургская обл., Абдулинский р-н,
Дата рождения1926
Дата смерти29.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Белоглазов Григорий Федорович
Мать: Мария Петровна
Оренбургская обл., Абдулинский р-н,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Военная служба
Неизвестно
Белоглазов Николай Григорьевич Гв. красноармеец, __.__.1926 Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Место службы: 98 гв. сд. Донесение о потерях Пропал без вести 20.03.1945 Венгрия, варм. Веспрем, г. Варпа... Показать все
Смерть
29.03.1988
г. Самара
Причина смерти: пропал без вести