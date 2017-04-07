Шумова (Голованова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1892
Дата смерти20.10.1971
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1892
Отец: Голованов Игнатий
Мать: Голованова Наталья
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Алексеева Ольга
Отец ребёнка: Шумов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Герман
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Владимир
Смерть
20.10.1971
р.п.Новочеремшанск, Новомалыклинского р-на, Ульяновской обл.