Шумова (Голованова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумова (Голованова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1892

Дата смерти

20.10.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1892

Отец: Голованов Игнатий

Мать: Голованова Наталья

Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Алексеева Ольга

Отец ребёнка: Шумов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Герман

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Владимир

Смерть
20.10.1971
р.п.Новочеремшанск, Новомалыклинского р-на, Ульяновской обл.
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