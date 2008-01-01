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Абдуллин Ренат
Абдуллин Ренат
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
?.01.2008
Пол
Мужской
Отец
Абдуллин Рамиль
1950 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Абдуллин Рамиль
Мать: не указана
Смерть
?.01.2008
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