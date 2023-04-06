Шиловский Тимофей Меркурьев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Шиловский Меркурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Евдокия (?)
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия (?)
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия (?)
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шиловский Родион Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (?)
Смерть
Неизвестно