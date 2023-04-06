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Шиловский Тимофей Меркурьев

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Место рождения

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шиловский Меркурий

Мать: не указана

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шиловский Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия (?)

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия (?)

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия (?)

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шиловский Родион Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия (?)

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (?)

Смерть
Неизвестно
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