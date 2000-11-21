Лобанов Валерий Федорович
Место рождения
Дата рождения01.07.1947
Дата смертиС 21.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Верх-Уба, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.05.1973
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1979
Дочь: Лобанова Марина Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
С 21.11.2000
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область