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Лобанов Валерий Федорович

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Место рождения

Кольбулак, Щербактинский район, Павлодарская область

Дата рождения

01.07.1947

Дата смерти

С 21.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Кольбулак, Щербактинский район, Павлодарская область
Бракосочетание
21.07.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Верх-Уба, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.05.1973

Сын: Лобанов Федор Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1979

Дочь: Лобанова Марина Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
С 21.11.2000
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
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