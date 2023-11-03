Волокитина Маремьяна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина Маремьяна Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

12.08.1784

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Карина Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Волокитин Петр

Рождение ребёнка
08.11.1767

Сын: Волокитин Михаил Петров

Отец ребёнка: Волокитин Петр

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Горбунова Степанида Петрова

Отец ребёнка: Волокитин Петр

Рождение ребёнка
16.12.1777

Сын: Волокитин Петр Петров

Отец ребёнка: Волокитин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волокитин Петр Петров

Отец ребёнка: Волокитин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Петр

Смерть
12.08.1784
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