Волокитина Маремьяна Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти12.08.1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Карина Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Волокитин Петр
Рождение ребёнка
08.11.1767
Отец ребёнка: Волокитин Петр
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Горбунова Степанида Петрова
Отец ребёнка: Волокитин Петр
Рождение ребёнка
16.12.1777
Отец ребёнка: Волокитин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волокитин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волокитин Петр
Смерть
12.08.1784