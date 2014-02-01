Гуторова Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуторова Таисия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2014

Отец: Гуторов Сергей Александрович

Мать: Гуторова Татьяна Александровна

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