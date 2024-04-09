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Калинин Михаил Феоктистович

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Агафья Ивановна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Калинин Митрофан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Калинин Арсентий Михайлович

Мать ребёнка: Калинина Агафья Ивановна

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Калинин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Калинина Агафья Ивановна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Калинин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Калинина Агафья Ивановна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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