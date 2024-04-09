Калинин Михаил Феоктистович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Калинин Митрофан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Калинин Арсентий Михайлович
Мать ребёнка: Калинина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Калинин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Калинина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Калинина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно