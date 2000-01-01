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Купцов Павел Анатольевич
Купцов Павел Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1976
Пол
Мужской
Отец
Купцов Анатолий Андреевич
1946 г.р.
Мать
Купцова Наталия
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976
Отец:
Купцов Анатолий Андреевич
Мать:
Купцова Наталия
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