Купцов Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов Павел Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976

Отец: Купцов Анатолий Андреевич

Мать: Купцова Наталия

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