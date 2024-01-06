Гринер Борис Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1893
Дочь: Дикая Мария Борисовна
Мать ребёнка: Гринер Вероника
Рождение ребёнка
07.09.1894
Дочь: Степанова Emilia, Эмилия Борисовна
Мать ребёнка: Гринер Вероника Антоновна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Гринер Вероника Антоновна
Чехословакия г,.Брно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Росицкая Нина Борисовна
Мать ребёнка: Гринер Вероника Антоновна
Чехословакия г,.Брно
Смерть
Неизвестно