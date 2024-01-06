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Гринер Борис Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1893

Дочь: Дикая Мария Борисовна

Мать ребёнка: Гринер Вероника

Рождение ребёнка
07.09.1894

Дочь: Степанова Emilia, Эмилия Борисовна

Мать ребёнка: Гринер Вероника Антоновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гринер Борис Борисович

Мать ребёнка: Гринер Вероника Антоновна

Чехословакия г,.Брно
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Росицкая Нина Борисовна

Мать ребёнка: Гринер Вероника Антоновна

Чехословакия г,.Брно
Смерть
Неизвестно
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