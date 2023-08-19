Ваторинова Матрена Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваторинова Матрена Абрамовна

Место рождения

Исаево, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрам

Мать: не указана

Исаево, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.10.1895

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ваторинов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
19.04.1904

Сын: Ваторинов Николай Семенович

Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Ваторин Василий Семенович

Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваторинова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваторинов Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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