Ваторинова Матрена Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1895
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ваторинов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
19.04.1904
Сын: Ваторинов Николай Семенович
Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Ваторин Василий Семенович
Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваторинова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Ваторинов Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно