Кудрявцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кудрявцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Васильевна

Калининская обл, Кесовогорский рн, д. Лукино
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