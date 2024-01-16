Усова Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Усов Пётр Сидорович
Отец ребёнка: Усов Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Усов Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Усов Сидор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Сидор Фёдорович
Смерть
До 1825