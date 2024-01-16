Усова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Усов Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Усов Сидор Фёдорович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Усов Никита Сидорович

Отец ребёнка: Усов Сидор Фёдорович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Усов Прокопий Сидорович

Отец ребёнка: Усов Сидор Фёдорович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Сидор Фёдорович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1825
Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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