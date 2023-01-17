Спасский Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасский Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.03.1866

Дата смерти

08.08.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1886 по 1891
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1886
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1891 по 1893
г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1893 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.08.1916
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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