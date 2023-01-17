Спасский Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1866
Дата смерти08.08.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1891
Место жительства
По 1886
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1891 по 1893
г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1893 по 1916
Смерть
08.08.1916
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область