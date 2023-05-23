Шутова (Утропов) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утропов Михей
Мать: Ефимия
Бракосочетание
22.01.1878
Муж: Шутов Филипп
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Шутов Филипп
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шутов Косьма
Отец ребёнка: Шутов Филипп
Смерть
Неизвестно