Шутова (Утропов) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Утропов) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утропов Михей

Мать: Ефимия

Бракосочетание
22.01.1878

Муж: Шутов Филипп

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Шутов Филипп

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шутов Косьма

Отец ребёнка: Шутов Филипп

Смерть
Неизвестно