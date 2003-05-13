Ситдиков Махмуд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитдиков Махмуд

Ситдиков Махмуд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1925

Дата смерти

13.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1957

Дочь: Ситдикова Асия Махмудовна

Мать ребёнка: Брундукова Диляра

Рождение ребёнка
14.08.1959

Дочь: Зиновьева Галия Махмудзяновна

Мать ребёнка: Брундукова Диляра

Рождение ребёнка
07.09.1963

Дочь: Ситдикова Альфия Махмудовна

Мать ребёнка: Брундукова Диляра

Смерть
13.05.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close