Ситдиков Махмуд
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1925
Дата смерти13.05.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1957
Дочь: Ситдикова Асия Махмудовна
Мать ребёнка: Брундукова Диляра
Рождение ребёнка
14.08.1959
Дочь: Зиновьева Галия Махмудзяновна
Мать ребёнка: Брундукова Диляра
Рождение ребёнка
07.09.1963
Дочь: Ситдикова Альфия Махмудовна
Мать ребёнка: Брундукова Диляра
Смерть
13.05.2003