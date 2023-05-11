Поздняев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1937
Дата смерти21.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1937
Отец: Поздняев Семен
Мать: Поздняева Анна
Рождение ребёнка
16.01.1960
Сын: Поздняев Владиславц
Мать ребёнка: Поздняева Альбина
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поздняева Альбина
Смерть
21.09.1988
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно