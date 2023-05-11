Поздняев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1937

Дата смерти

21.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1937

Отец: Поздняев Семен

Мать: Поздняева Анна

Рождение ребёнка
16.01.1960

Сын: Поздняев Владиславц

Мать ребёнка: Поздняева Альбина

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняева Альбина

Смерть
21.09.1988
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край