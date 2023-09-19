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Burgester Erik
Burgester Erik
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Древо
Место рождения
Switzerland, District, Canton of Zurich
Дата рождения
Около 1535
Дата смерти
Около 1595
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Burgester) Margaret
Около 1557 г.р.
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1535
Отец: не указан
Мать: не указана
Switzerland, District, Canton of Zurich
Рождение ребёнка
Около 1557
Дочь:
Margaret
Мать ребёнка:
Cathryn
Switzerland, Knonau, Zurich
Смерть
Около 1595
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