Burgester Erik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Burgester Erik

Место рождения

Switzerland, District, Canton of Zurich

Дата рождения

Около 1535

Дата смерти

Около 1595

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1557 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1535

Отец: не указан

Мать: не указана

Switzerland, District, Canton of Zurich
Рождение ребёнка
Около 1557

Дочь: Margaret

Мать ребёнка: Cathryn

Switzerland, Knonau, Zurich
Смерть
Около 1595
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