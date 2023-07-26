Бастина (Бастина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бастин Николай Михайлович
Мать: Бастина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сеник Владимир ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеник Владимир ?
Смерть
Неизвестно