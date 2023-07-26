Бастина (Бастина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастина (Бастина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бастин Николай Михайлович

Мать: Бастина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сеник Владимир ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеник Владимир ?

Смерть
Неизвестно
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