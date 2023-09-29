Okunets Andrei
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Okunets Tatiana
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Okunets Tatiana
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Okunets Tatiana