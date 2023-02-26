Хвостикова Елена дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Хвостиков Яков сын
Рождение ребёнка
1809
Сын: Хвостиков Иван сын
Отец ребёнка: Хвостиков Яков сын
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хвостиков Яков сын
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно