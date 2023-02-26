Хвостикова Елена дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Елена дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Хвостиков Василий сын

Отец ребёнка: Хвостиков Яков сын

Рождение ребёнка
1809

Сын: Хвостиков Иван сын

Отец ребёнка: Хвостиков Яков сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Яков сын

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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