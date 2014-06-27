Драбкин Гиляри
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1922
Дата смерти27.06.2014
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922
Отец: Драбкин Моисей
Мать: Драбкин (Неймарк) Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драбкина Елена
Мать ребёнка: Драбкина (Быкова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драбкина Мария
Мать ребёнка: Драбкина (Быкова) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Драбкина (Быкова) Лидия
Смерть
27.06.2014