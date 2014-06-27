Драбкин Гиляри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драбкин Гиляри

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1922

Дата смерти

27.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922

Отец: Драбкин Моисей

Мать: Драбкин (Неймарк) Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драбкина Елена

Мать ребёнка: Драбкина (Быкова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драбкина Мария

Мать ребёнка: Драбкина (Быкова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драбкина (Быкова) Лидия

Смерть
27.06.2014

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