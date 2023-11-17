Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1934
Дочь: Борисова Алевтина Владимировна
Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
31.03.1936
Сын: Борисов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Борисова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович