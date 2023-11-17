Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1934

Дочь: Борисова Алевтина Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
31.03.1936

Сын: Борисов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Борисова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Борисов Владимир Павлович

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