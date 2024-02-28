Казьмина (Малкова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1941
Рождение ребёнка
05.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казьмин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казьмин Владимир Иванович
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно