Казьмина (Малкова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмина (Малкова) Галина Михайловна

Место рождения

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.03.1941

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1941

Отец: Малков Михаил Иванович

Мать: Малкова Апполинария Васильевна

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казьмин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казьмин Владимир Иванович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казьмин Владимир Иванович

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