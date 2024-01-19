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Мартиненко Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартиненко Гаврило Дмитриев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Мартиненко) Стефанида Гаврилина

Отец ребёнка: Мартиненко Гаврило Дмитриев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мартиненко Козьма Гаврилин

Отец ребёнка: Мартиненко Гаврило Дмитриев

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Смерть
Неизвестно

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