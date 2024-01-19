Мартиненко Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Мартиненко) Стефанида Гаврилина
Отец ребёнка: Мартиненко Гаврило Дмитриев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мартиненко Козьма Гаврилин
Отец ребёнка: Мартиненко Гаврило Дмитриев
Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Смерть
Неизвестно