Рыжаков Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1953
Сын: Рыжаков Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Рыжакова Мария Дмитриевна
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.02.1955
Сын: Рыжаков Викентий Георгиевич
Мать ребёнка: Рыжакова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно