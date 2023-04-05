Рыжаков Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжаков Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1953

Сын: Рыжаков Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Рыжакова Мария Дмитриевна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.02.1955

Сын: Рыжаков Викентий Георгиевич

Мать ребёнка: Рыжакова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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