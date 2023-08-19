Жегульская (Каширская) Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская (Каширская) Феодосия Федоровна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
31.10.1843 ст.

Муж: Жегульский Матвей Еремеевич

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Жених - 21 год вторым браком Невеста -16 лет Поручители: отец жениха родной Еремей Елисеевич Жегульский, Яков Никитин, Иван Тимофеевич Жегульский, Стефан Федорович Каширский, Маркиан Федорович Кашир... Показать все
Смерть
Неизвестно
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