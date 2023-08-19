Жегульская (Каширская) Феодосия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1843 ст.
Жених - 21 год вторым браком Невеста -16 лет Поручители: отец жениха родной Еремей Елисеевич Жегульский, Яков Никитин, Иван Тимофеевич Жегульский, Стефан Федорович Каширский, Маркиан Федорович Кашир... Показать все
Смерть
Неизвестно