Богачёва Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

02.05.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1899

Дочь: Девятова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Богачёв Виктор Яковлевич

Тургояк, город областного подчинения Миасс, Челябинская область
Смерть
02.05.1958
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
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