Богачёва Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти02.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1899
Дочь: Девятова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Богачёв Виктор Яковлевич
Тургояк, город областного подчинения Миасс, Челябинская область
Смерть
02.05.1958
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область