Сальникова (Назарова) Стефанида Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Назаров Пётр Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1878
Рождение ребёнка
01.09.1893 ст.
Сын: Сальников Иоаким(1) Николаевич
Отец ребёнка: Сальников Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1893 ст.
Сын: Сальников Иоаким(2) Николаевич
Отец ребёнка: Сальников Николай Иванович
Смерть
Неизвестно