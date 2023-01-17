Сальникова (Назарова) Стефанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Назарова) Стефанида Петровна

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Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Назаров Пётр Филиппов

Мать: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1878

Муж: Сальников Николай Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1893 ст.

Сын: Сальников Иоаким(1) Николаевич

Отец ребёнка: Сальников Николай Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1893 ст.

Сын: Сальников Иоаким(2) Николаевич

Отец ребёнка: Сальников Николай Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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