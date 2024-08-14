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Бухаров Владимир Сергеевич

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Место рождения

п.Печенга Норвегия

Дата рождения

12.04.1983

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1983

Отец: Бухаров Сергей Владимирович

Мать: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова(Хан) (Хан) Кристина Анатольевна

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарова(Хан) (Хан) Кристина Анатольевна

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарова(Хан) (Хан) Кристина Анатольевна

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