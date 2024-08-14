Бухаров Владимир Сергеевич
Место рожденияп.Печенга Норвегия
Дата рождения12.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарова(Хан) (Хан) Кристина Анатольевна
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарова(Хан) (Хан) Кристина Анатольевна