Фатхуллин Вагиз Сагдиевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти08.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
09.02.1959
Сын: Фатхуллин Кашяф Вагизович
Мать ребёнка: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна
Рождение ребёнка
09.02.1961
Дочь: Байгузина Альфия Вагизовна
Мать ребёнка: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна
Рождение ребёнка
25.05.1970
Дочь: Билялова Найля Вагизовна
Мать ребёнка: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служил в армии командир отделения мл.сержант ВВ. Трактарист
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.08.2008