Фатхуллин Вагиз Сагдиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллин Вагиз Сагдиевич

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Фатхуллин Сагди Закирович

Мать: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1959

Сын: Фатхуллин Кашяф Вагизович

Мать ребёнка: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1961

Дочь: Байгузина Альфия Вагизовна

Мать ребёнка: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1970

Дочь: Билялова Найля Вагизовна

Мать ребёнка: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна

Работа или профессия
Неизвестно
Служил в армии командир отделения мл.сержант ВВ. Трактарист
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.08.2008
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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