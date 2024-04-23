Бочарова (Огнёва) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Огнёва) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Огнёв Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савочкина (Бочарова) Мария

Отец ребёнка: Бочаров Григорий

Рождение ребёнка
02.01.1913

Сын: Бочаров Василий

Отец ребёнка: Бочаров Григорий

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бочаров Николай

Отец ребёнка: Бочаров Григорий

Смерть
Неизвестно

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