Бочарова (Огнёва) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Огнёв Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина (Бочарова) Мария
Отец ребёнка: Бочаров Григорий
Рождение ребёнка
02.01.1913
Сын: Бочаров Василий
Отец ребёнка: Бочаров Григорий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бочаров Николай
Отец ребёнка: Бочаров Григорий
Смерть
Неизвестно