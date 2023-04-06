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Постников Еремей Егоров

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Место рождения

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Постников Егор Кириллов

Мать: Постникова Акилина Павлова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ксения Еремеева

Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Пелагея Еремеева

Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Дарья Еремеева

Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Матрона Еремеева

Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Постников Федор Еремеев

Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Татьяна Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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