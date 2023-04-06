Постников Еремей Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ксения Еремеева
Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Пелагея Еремеева
Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Дарья Еремеева
Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Матрона Еремеева
Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Постникова Татьяна Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834