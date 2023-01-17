Кандюкин Александр
Место рождения
Дата рождения01.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960
Рождение ребёнка
15.04.1984
Сын: Кандюкин Дмитрий
Мать ребёнка: Кандюкина Антонина
Рождение ребёнка
06.01.1993
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кандюкина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандюкина Антонина
Развод
Неизвестно
Жена: Кандюкина Антонина
Место жительства
Неизвестно
Current address:1