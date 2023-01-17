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Кандюкин Александр

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Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960

Отец: Кандюкин Николай Фёдорович

Мать: Кандюкина Альбина Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1984

Сын: Кандюкин Дмитрий

Мать ребёнка: Кандюкина Антонина

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1993

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кандюкина Антонина

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандюкина Антонина

Развод
Неизвестно

Жена: Кандюкина Антонина

Место жительства
Неизвестно
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