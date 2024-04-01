Повышев Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти09.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1933
Михундинский сельсовет, Белохолуницкого района, Кировской области
Рождение ребёнка
08.01.1937
Мать ребёнка: Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Помелова (Повышева) Нина Петровна
Мать ребёнка: Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна
Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.05.1945