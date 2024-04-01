Повышев Пётр Васильевич 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Повышев Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

09.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1933

Жена: Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна

Михундинский сельсовет, Белохолуницкого района, Кировской области
Рождение ребёнка
08.01.1937

Сын: Повышев Виталий Петрович

Мать ребёнка: Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Помелова (Повышева) Нина Петровна

Мать ребёнка: Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна

Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.05.1945

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