Шишкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Вадим Петрович

Мать ребёнка: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Виктор

Мать ребёнка: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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