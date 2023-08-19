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Юрков Григорий

Место рождения

Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1753

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Юрков Фёдор ст.

Мать: Юркова Евдокия (Авдотья)

Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Юрков Фетис Григорьевич

Мать ребёнка: Юркова Анна

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Юрков Елисей

Мать ребёнка: Юркова Анна

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Юркова Анна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Юрков Лаврентий

Мать ребёнка: Юркова Анна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Юрков Вонифатий

Мать ребёнка: Юркова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Анна

Смерть
1821
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