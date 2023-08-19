Юрков Григорий
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Юрков Фёдор ст.
Мать: Юркова Евдокия (Авдотья)
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Юркова Анна
Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Юрков Елисей
Мать ребёнка: Юркова Анна
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Юркова Анна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Юрков Лаврентий
Мать ребёнка: Юркова Анна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Юрков Вонифатий
Мать ребёнка: Юркова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Анна
Смерть
1821