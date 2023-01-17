Саблин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1898
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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