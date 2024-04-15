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(Нартова) Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нартов Никита Алексеев

Рождение ребёнка
20.04.1798

Сын: Нартов Георгий Никитич

Отец ребёнка: Нартов Никита Алексеев

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1801

Дочь: (Нартова) Акилина Никитична

Отец ребёнка: Нартов Никита Алексеев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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