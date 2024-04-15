(Нартова) Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1798
Отец ребёнка: Нартов Никита Алексеев
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1801
Дочь: (Нартова) Акилина Никитична
Отец ребёнка: Нартов Никита Алексеев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно